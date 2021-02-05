Годовалого петербуржца с СМА вычеркнули из конкурса на бесплатный укол, на лечение собирают 130 млн

Укол препаратом Zolgensma нужно поставить ребенку до двух лет. Фото: pixabay

Укол препаратом Zolgensma нужно поставить ребенку до двух лет. Фото: pixabay

Годовалого петербуржца, страдающего редким генетическим заболеванием, исключили из конкурса на бесплатный укол. Препарат Zolgensma, который позволит ребенку вести полноценную жизнь, стоит 160 млн рублей.

Матвею Куликовскому — год и один месяц. У него обнаружили спинальную мышечную атрофию СМА первого типа. Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», мать малыша Анна рассказала, что у ребенка был шанс бесплатно получить лекарство, однако его вычеркнули из лотереи. Она добавила, что узнала об этом совершенно случайно.

«Документы были поданы до 6 июля, в этот день должны были быть введены изменения в правила, согласно которым дети, находящиеся на поддерживающей терапии, не могут участвовать в конкурсе. Но позже выяснилось, что правила изменились еще 22 июня», — рассказала женщина.

Теперь у семьи есть 11 месяцев на то, чтобы собрать 130 млн рублей. 30 млн они уже накопили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец судился с городским Комитетом по здравоохранению, чтобы двоих его детей обеспечили бесплатными лекарствами.