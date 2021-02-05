Американские ученые создали вещество, в 10 раз повышающее эффективность вакцины от COVID-19

Если испытания завершатся успешно, вакцину от коронавируса можно будет использовать гораздо экономнее, а значит, препарат в более сжатые сроки получит большее количество людей. Фото: pixabay

Если испытания завершатся успешно, вакцину от коронавируса можно будет использовать гораздо экономнее, а значит, препарат в более сжатые сроки получит большее количество людей. Фото: pixabay

Специалисты из компании ElicioTherapeutics разработали вещество-адъювант, которое делает препараты от коронавируса более эффективными.

Ученые поделились результатами исследований в издании Science Advances. Соединение AMP-CpG, созданное американскими специалистами, доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где и вырабатываются антитела. Этот способ позволит использовать в десять раз меньше препарата, сохранив при этом прежнюю эффективность.

Специалисты уже успешно проверили работу вещества на мышах. Таким образом, в ближайшем будущем станет возможно вакцинировать гораздо больше людей меньшим количеством препарата. Еще одним преимуществом соединения AMP-CpG является тот факт, что оно вызывает более высокий иммунитет, чем обычная инъекция вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по информации главы ВОЗ, привившихся от COVID-19 во всем мире стало больше, чем зараженных.