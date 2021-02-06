У форта Шанц перевернулась аэролодка с тремя мужчинами

В Финском заливе перевернулась лодка с тремя пассажирами-мужчинами. На помощь оперативно прибыли спасатели.

Инцидент произошел в пятницу, 5 февраля, неподалеку от форта Шанц в Кронштадтском районе Петербурга. Прибывшие на место медики и спасатели осмотрели пострадавших. Оказалось, что они самостоятельно выбрались на берег, после чего разъехались по домам, а вот их аэролодка так и осталась в перевернутом положении.

Как сообщил 78.ru, спасатели смогли лебедкой вернуть плавсредство на днище. У лодки оказался поврежден левый борт. Чтобы оттащить его к берегу, потребовался грузовик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Вуоксе перевернулась лодка с рыбаками, один из них пропал.