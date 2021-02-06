Задержан петербуржец, обчистивший банковскую карту гендиректора на 110 тысяч

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении гендиректора. Петербурженка лишилась более 100 тыс. рублей.

Преступный инцидент произошел 22 января в одном из домов на Благодатной улице. Спустя несколько дней в отдел полиции обратилась 43-летняя женщина, гендиректор одного из коммерческих предприятий. Она рассказала, что неизвестный, применив физическую силу, заставил ее перевести 109 тыс. рублей на другой счет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

В пятницу, 5 февраля, стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. 36-летнего мужчину поймали у дома 86 по улице Ленсовета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Манчестерской улице задержали мужчину, ограбившего своего знакомого.