Судимый мужчина развел пенсионерку с Заневского на 120 тысяч

Судимый мужчина развел пенсионерку с Заневского на 120 тысяч
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жительница Красногвардейского района стала жертвой мошенника. Пожилая петербурженка передала злоумышленнику 120 тыс. рублей.

Инцидент произошел 2 февраля. В отдел полиции обратилась 87-летняя женщина, проживающая на Заневском проспекте. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее сын якобы задержан и для разрешения ситуации необходимо заплатить деньги. В этот же день мужчина пришел за деньгами.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Днем 5 февраля полицейские задержали подозреваемого. 39-летнего мужчину поймали у одного из домов на улице Седова. Он уже был судим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании петербуржца, разменивавшего деньги «банка приколов» у пенсионеров.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание мошенничество


 

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