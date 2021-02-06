Судимый мужчина развел пенсионерку с Заневского на 120 тысяч

Жительница Красногвардейского района стала жертвой мошенника. Пожилая петербурженка передала злоумышленнику 120 тыс. рублей.

Инцидент произошел 2 февраля. В отдел полиции обратилась 87-летняя женщина, проживающая на Заневском проспекте. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее сын якобы задержан и для разрешения ситуации необходимо заплатить деньги. В этот же день мужчина пришел за деньгами.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Днем 5 февраля полицейские задержали подозреваемого. 39-летнего мужчину поймали у одного из домов на улице Седова. Он уже был судим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании петербуржца, разменивавшего деньги «банка приколов» у пенсионеров.