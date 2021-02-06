На Мурманском шоссе из-за гололеда произошло несколько аварий

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты призывают соблюдать скоростной режим, чтобы избежать увеличения количества различных инцидентов.

Сегодня, 6 февраля, в Ленинградской области произошла сразу несколько аварий из-за гололедицы. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Так, например, на Мурманском шоссе заметили ДТП в двух направлениях. Какие-то машины угодили в аварию, следуя в Санкт-Петербург, другие – выезжая из города.

«Только что ехал в Кировск, ужас на дороге! На протяжении 1 км две аварии передо мной! При перестроении — колея + гололед, далее — занос и вертушка по полосам. Бьют рядом идущих»,

— пишет один из пользователей.

Напоминаем, что спасатели предупреждали о гололедице и холодах. В такие дни нужно соблюдать осторожность на дорогах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Белы Куна произошла лобовая авария с пожарной машиной. Судя по всему, спасатели ехали на вызов, но после ДТП вряд ли успели.