В Ленобласти столкнулись два автобуса с пассажирами: есть пострадавшие

В аварии пострадали несколько человек. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор

В аварии пострадали несколько человек. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор

Травмы получили пять человек, в том числе оба водителя.

В Ленинградской области сегодня днем, 6 февраля, произошла авария с участием двух рейсовых автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северозапад».

Все случилось на трассе «Скандинавия». Там столкнулись автобусы № 619 «Девяткино-Гарболово» и N 675 «Гарболово-Мега-Парнас», двигавшиеся попутно. В результате один из автобусов оказался в кювете, а пять человек получили травмы.

Помощь медиков необходима обоим водителям, а также трем пассажирам. На место уже приехали МЧС и скорая. Сотрудникам ГАИ предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Отмечается, что участок дороги был убран и обработан, так что гололеда там не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленинском таксист увернулся от велосипедиста и врезался в легковушку.