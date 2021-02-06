Команда Загитовой стартовала с победы в короткой программе на Кубке Первого канала

В Москве стартовал командный Кубок Первого канала. Команда фигуристки Алины Загитовой набрала наибольшее количество очков по итогам короткой программы.

Преимущество составило почти 20 баллов. Подопечные Алины Загитовой опередили участников команды другой фигуристки – Евгении Медведевой. Так разрыв составил 931,41 балла против 912,92 балла соответственно.

Отметим, что командный турнир проходит в столичном дворце спорта «Мегаспорт». В первый день соревнований была продемонстрирована короткая программа. Однако уже 7 февраля болельщиков Загитовой и Медведевой ждут произвольные номера.

В целом, победитель на турнире будет определен суммой всех голосов.

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