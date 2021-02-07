Спасатели потушили полыхающую квартиру на улице Гоголя

Спасатели потушили полыхающую квартиру на улице Гоголя
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили полыхающую квартиру.

Возгорание произошло в субботу, 6 февраля, в доме №7 по улице Гоголя. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:33. К месту происшествия были направлены 15 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу, в доме горела комната в двухкомнатной квартире, площадью восемь квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пламя в 23:47. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под утро в СНТ «Антракт» вспыхнул частный дом. К месту пожара выезжали восемь спасателей.

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