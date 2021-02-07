Два автомобиля жестко столкнулись в Стрельне

В Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыли полицейские и спасатели.
Авария случилась в ночь на воскресенье, 7 февраля. Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
«Произошла авария на мосту через реку Стрелку у Орловского пруда в сторону города», — написал автор записи.
На кадрах видно, что оба автомобиля серьезно пострадали. Обстоятельства столкновения выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовом ДТП с каршерингом на КАД. Движение на участке оказалось затруднено.