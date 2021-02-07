Скорая помощь приезжала к массовому ДТП на Кременчугской улице

Скорая помощь приезжала к массовому ДТП на Кременчугской улице
Место ДТП. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На пересечении Обводного канала и Кременчугской улицы произошла массовая авария. Пострадали шесть легковых авто.

Авария случилась ночью воскресенья, 7 февраля. Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, столкнулись MINI Cooper, Hyundai и Mercedes, еще три автомобиля пострадали. Проезжую часть буквально засыпало кусками пластика и металла. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Очевидцы также предположили, что один из водителей не мог выбраться из своего авто, так как дверь транспортного средства зажало. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два автомобиля жестко столкнулись в Стрельне.

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