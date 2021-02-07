Пожар уничтожил баню на улице Лермонтова

Пожар уничтожил баню на улице Лермонтова
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Красносельском районе Петербурга поздним вечером вспыхнул пожар. Спасатели тушили баню.

Возгорание случилось в субботу, 6 февраля, на улице Лермонтова, 41. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:06. На место оперативно выехали 10 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, одноэтажная постройка размером 3 на 6 метров. Справиться с возгоранием удалось менее чем за полчаса. К 21:30 пламя ликвидировали.

Пожар полностью уничтожил здание. Причина появления огня устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили полыхающую квартиру на улице Гоголя.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб пожар


 

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