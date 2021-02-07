Самолеты не могут вылететь из Урала в Петербург из-за непогоды

Транспортная прокуратура следит за тем, чтобы пассажирам оказали все необходимые услуги. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Транспортная прокуратура следит за тем, чтобы пассажирам оказали все необходимые услуги. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В нескольких аэропортах Урала задержаны рейсы в Петербург. Причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля. Согласно данным онлайн-табло воздушных гаваней, задерживаются рейсы в Петербург, Москву, Краснодар и Минеральные Воды.

Ситуация находится на контроле в Уральской транспортной прокуратуре.

Отметим, сегодня в регионах Урала прогнозируются сильный снег, метель, порывы ветра до 23 метров в секунду. Температура воздуха составит –17…–12 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 7 февраля в Петербурге похолодает до -10 градусов, местами пройдет небольшой снег.