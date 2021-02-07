В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в совращении воспитанников интерната

Уже судимый гражданин вел переписку сразу с двумя мальчиками.

В Ленинградской области сегодня, 7 февраля, задержали мужчину, подозреваемого в развращении двух воспитанников интерната. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

Воспитательница из Мгинской школы-интерната обратилась в полицию. Она увидел, как два 13-летник подростка переписываются со взрослым мужчиной. Диалог между детьми и гражданином был интимного характера.

Полицейские уже поймали подозреваемого. Им оказался уже судимый 47-летний житель Ленинградской области. В отношении него уже возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стачек 18-летний экс-грабитель совращал несовершеннолетнюю. О происходящем мать подростка узнала из переписки в социальной сети.