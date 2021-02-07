Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию в феврале

Некоторых граждан России ждет повышенная пенсия в феврале. Дополнительные средства получат инвалиды любых категорий и ветераны боевых действий.

Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По словам эксперта, общий рост пенсий данных категорий составит 3,8%. Кроме этого, прибавку получат и пенсионеры, которым в январе исполнилось больше 80 лет.

Такой рост связан с ростом фиксированной страховой пенсией по старости до 6 тыс. 44 рублей 48 копеек. Кроме этого, есть возможность и других дополнительных льгот для пожилых людей старше 80 лет. Если их родственники оформят уход за ними, то произойдет прибавка в размере 1 тыс. 200 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысяч рублей.