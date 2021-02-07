Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию в феврале

Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию в феврале
Пенсия некоторых россиян увеличится. Фото: https://pixabay.com

Некоторых граждан России ждет повышенная пенсия в феврале. Дополнительные средства получат инвалиды любых категорий и ветераны боевых действий.

Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По словам эксперта, общий рост пенсий данных категорий составит 3,8%. Кроме этого, прибавку получат и пенсионеры, которым в январе исполнилось больше 80 лет.

Такой рост связан с ростом фиксированной страховой пенсией по старости до 6 тыс. 44 рублей 48 копеек. Кроме этого, есть возможность и других дополнительных льгот для пожилых людей старше 80 лет. Если их родственники оформят уход за ними, то произойдет прибавка в размере 1 тыс. 200 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветераны боевых действий инвалиды пенсионеры


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В школах Приамурья отменили занятия из-за сообщений о минировании
Названы категории граждан, которые получат повышенную пенсию в феврале
Названы регионы России по доступности бензина
В ВОЗ опровергли слухи о том, что вакцинация может привести к бесплодию
Спасатели достали из воды двух человек на канале Грибоедова
Россия возобновляет полеты до Греции и Сингапура
Врач назвала симптомы, которые могут говорить о развитии онкологии
В Минздраве рассказали о развитии туберкулеза у переболевших Covid-19