В школах Приамурья отменили занятия из-за сообщений о минировании

Ведутся проверки по факту сообщений о минировании. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Ведутся проверки по факту сообщений о минировании. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Амурской области отменили очные занятия для учеников школ из-за сообщений о минировании. Абсолютно все школьники Благовещенска отправлены домой.

Об этом стало известно в понедельник, 8 февраля. Как сообщает пресс-служба Минобразования региона, дети были сняты с уроков после сообщений злоумышленников.

«В связи с поступившим сообщением о минировании российских школ отменены уроки в первую смену во всех образовательных учреждениях Благовещенска», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что на данный момент оперативники проводят проверку по факту сообщений. Точные обстоятельства остаются неизвестными. Под вопросом обучение школьников и во вторую смену.

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