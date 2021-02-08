Кремль сообщил о желании увеличения размера пенсий

Власти понимают, что предстоит сделать многое, чтобы улучшить жизни пенсионеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти сделали многое для улучшения жизни пенсионеров, но этого все равно недостаточно. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля согласился с тем, что в девяностые жизнь была непростая. Он добавил, что сейчас пенсии действительно выше. Песков также не стал спорить с тем, что в российской экономике бывают «черные полосы в развитии». Они, по мнению пресс-секретаря, «нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров».

Песков убежден, что не нужно жить прошлым и стоит смотреть в будущее. Он подчеркнул, что Владимир Путин осознает проблемы в сфере пенсионных выплат и понимает, что нужно работать в этом направлении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рассказал, когда россияне вернутся к нормальной жизни после пандемии. Он напомнил, что иммунитет может сформироваться двумя путями — естественным и за счет массовой вакцинации.