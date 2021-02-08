Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах
Президент Владимир Путин. Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин поручил проверить фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов.

Глава государства обратил внимание на данный вопрос после сообщения старшего научного сотрудника из Новосибирска Анастасии Проскуриной. Она пожаловалась на зарплаты ученых в субъектах страны в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию.

Как сообщили «РИА Новости», девушка рассказала, что после указа Путина трехлетней давности о повышении зарплат ученым, выплаты так и не выросли. Проскурина также отметила, что она получает 26 тыс. руб. После этого президент обратился к министру финансов Антону Силуанову.

«У нее должно быть почти 80 тыс. Там 200 % надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» — задался вопросом глава государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждому пятому петербуржцу не хватает зарплаты на основные нужды. Чаще всех на такую проблему сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы

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