Вторник встретит жителей Петербурга утренней изморозью

Водителей и пешеходов просят быть осмотрительнее во время движения из-за гололедицы. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Водителей и пешеходов просят быть осмотрительнее во время движения из-за гололедицы. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Жителей Северной столицы во вторник ждет утренняя изморозь и образование гололедицы на проезжей части.

Погода в городе 9 февраля будет облачной, но существенных осадков при этом не прогнозируется. В ночное время температура воздуха снизится до -20 градусов. Днем воздух прогреется до –11 градусов.

Как сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС, на дорогах также возможно образование гололедицы. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, а граждан беречь свое здоровье.

Значительных изменений в атмосферном давлении наблюдаться не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 февраля температура в некоторых районах может опуститься до минус 30 градусов.