Власти Петербурга обсуждают послабление ограничений для театров и музеев

Петербургские власти вернулись к обсуждению послабления коронавирусных ограничений для культурных учреждений, которые были введены для борьбы с пандемией.

В частности, Смольный подготовил предложения для смягчения антиковидных мер для городских театров и музеев. Если управление Роспотребнадзора по Петербургу одобрит поправки, то театры смогут принимать зрителей с посадкой до 70% (сейчас 50%), а музеям могут разрешить принимать экскурсионные группы более пяти человек, передает «Фонтанка». Также на этой неделе правительство обсудит с санитарным ведомством возможные условия для открытия фудкортов в торговых центрах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в торговых центрах Петербурга откроются пункты вакцинации от коронавируса.