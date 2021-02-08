В торговых центрах Петербурга откроются пункты вакцинации от коронавируса

В торговых центрах Петербурга откроются пункты вакцинации от коронавируса
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Пункты вакцинации от коронавируса в планируют открыть на территории петербургских торговых центров. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Ожидается, что новая практика будет опробована в ближайшие дни. Совсем скоро число прививочных пунктов может достигнуть 120.

Как сообщил ТАСС, градоначальник отметил, что в городе также растет интерес к вакцинации от коронавируса. В будущем власти Петербурга намерены привлечь к вакцинации и частные медицинские учреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом в Петербурге стала стабильной, больницы возвращаются к плановой работе.

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