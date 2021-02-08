Беглов заявил о стабилизации ситуации c COVID в Петербурге

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стала стабильной, больницы возвращаются к плановой работе. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, переход медучреждений в обычный режим не произойдет мгновенно. Для этого необходима тщательная дезинфекция, дополнительно протестируют врачей и весь персонал.

Градоначальник отметил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург», что Мариинская больница уже вернулась к плановому приему пациентов. На очереди детская больница имени Филатова и НИИ имени Поленова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурге выявили 1 551 ковид-инфицированного. Всего за время пандемии в городе на Неве COVID-19 подхватили 346 366 человек.