Беглов заявил о стабилизации ситуации c COVID в Петербурге

Беглов заявил о стабилизации ситуации c COVID в Петербурге
Александр Беглов отметил, что в действующих больницах важно разделять потоки пациентов.Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стала стабильной, больницы возвращаются к плановой работе. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, переход медучреждений в обычный режим не произойдет мгновенно. Для этого необходима тщательная дезинфекция, дополнительно протестируют врачей и весь персонал.

Градоначальник отметил в эфире «Радио России — Санкт-Петербург», что Мариинская больница уже вернулась к плановому приему пациентов. На очереди детская больница имени Филатова и НИИ имени Поленова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурге выявили 1 551 ковид-инфицированного. Всего за время пандемии в городе на Неве COVID-19 подхватили 346 366 человек.

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