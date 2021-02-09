Британский журнал объяснил, почему Германия заинтересована вакциной «Спутник V»

Британский журнал The Spectator назвал причину интереса Германии к российской антиковидной вакцине «Спутник V».

В публикации издания говорится, власти Германии готовы рассмотреть закупку российского препарата от коронавируса из-за кризиса поставок препаратов от других производителей. Отмечается, что в Евросоюзе происходят серьезные задержки распределения вакцины, созданной компаниями BioNTech и Pfizer, а также препарата от Moderna. При этом к вакцине AstraZeneca у немецких властей скептическое отношение: регулятор страны разрешил ее использовать только людям младше 65 лет. К тому же, ученые из ЮАР заявили, что препарат не эффективен против местного штамма коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Пушков посмеялся над словами Зеленского о «Спутнике V».