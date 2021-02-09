Петербуржцы за сутки сдали 14,5 тысяч тестов на коронавирус

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: сайт Смольного

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: сайт Смольного

В Петербурге продолжают проводить обследования на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тесты на коронавирус сдали 14 557 человек.

Об этом стало известно сегодня, 9 февраля. По утренней статистике оперативного штаба по борьбе с новым вирусом, за сутки петербуржцы 6414 раз позвонили в службу 122, чтобы задать вопрос, связанный с коронавирусной пандемией.

С осени в городе работают волонтеры, которые помогают самоизолирующимся горожанам. За это время аккредитацию получили 1099 жителей Северной столицы. Они выполнили 5028 заявок, которые нуждающиеся петербуржцы оставляют по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с октября пожилые, одинокие люди и многодетные семьи могут получить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы получили 165 185 людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга обсуждают послабление ограничений для театров и музеев.