Петербуржцы за сутки сдали 14,5 тысяч тестов на коронавирус

В Петербурге продолжают проводить обследования на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тесты на коронавирус сдали 14 557 человек.
Об этом стало известно сегодня, 9 февраля. По утренней статистике оперативного штаба по борьбе с новым вирусом, за сутки петербуржцы 6414 раз позвонили в службу 122, чтобы задать вопрос, связанный с коронавирусной пандемией.
С осени в городе работают волонтеры, которые помогают самоизолирующимся горожанам. За это время аккредитацию получили 1099 жителей Северной столицы. Они выполнили 5028 заявок, которые нуждающиеся петербуржцы оставляют по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.
Также с октября пожилые, одинокие люди и многодетные семьи могут получить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы получили 165 185 людей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга обсуждают послабление ограничений для театров и музеев.