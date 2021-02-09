Коронавирусом в Петербурге заболел еще 1078 человек

Статистика по количеству зараженных COVID-19 в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Прирост заболеваемости за последние сутки составил 1078 человек.

Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Всего за время пандемии в городе на Неве ковид подхватили 347 444 человек. Сейчас в Петербурге насчитывается 84 146 активных больных.

Стоит отметить, что выздоровели уже 253 115 переболевших пациентов, в том числе 3739 за сутки. Статистика смертности от коронавируса тоже продолжает расти: всего от ковида умерло 10 183 больных, включая 61 летальный исход за минувшие сутки.

Лидером суточной заболеваемости среди регионов стала Москва, где заболели еще 1584 человек. На втором месте Петербург, а на третьем месте оказалось Подмосковье с 903 случаями. В Ленобласти в статистику вошли 203 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга обсуждают послабление ограничений для театров и музеев.