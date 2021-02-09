Петербург стоит в шестибалльных пробках 4 февраля

Петербургские водители проводят утро вторника, 9 февраля, в шестибалльных пробках. Сейчас на городских дорогах большое количество покрасневших зон.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 8 часов 30 минут, дорожная ситуация в Петербурге оценивается на шесть баллов. Однако уже к 9 утра пробки вырастут до семи баллов, а к 10 утра обстановка на дорогах улучшится до пяти баллов.

Самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается в Невском районе, где на Народной улице, переходящей через Володарский мост в Ивановскую, произошла серия ДТП. Водители сообщают сразу о пяти авариях.

Красным на карте выделены перекрестки проспекта Стачек с Петергофским шоссе, Кубинской улицы с Благодатной, Индустриального проспекта с Заневским, улицы у Финляндского вокзала, Светлановская площадь, Кушелевская дорога, перекресток у метро «Черная речка».

В центре города сегодня, на удивление, практически нет пробок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат движение на Шкапина из-за прокладки газопровода.