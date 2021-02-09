В Новосибирске проверят сообщения о невыплате зарплат ученым после жалобы Путину

Прокуратура организовала проверку в Институте цитологии и генетики СО РАН.

Прокуратура Новосибирска проверит сообщения о невыплате зарплат ученым после того, как сотрудница одного из ведущих сибирских научных институтов пожаловалась президенту России Владимиру Путина на задержки. Об этом пишет РИА Новости. В ведомстве отметили, что планируют проверить все научные учреждения Сибирского отделения РАН, но начали с Института цитологии и генетики СО РАН.

Напоминаем, что сотрудница этого учреждения Анастасия Проскурина заявила, что ей платят более 30 тысяч рублей, хотя, согласно майским указам Путина, должна получать примерно 80 тысяч. Президент призвал разобраться в ситуации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах.