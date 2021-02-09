День памяти Пушкина в Петербурге: куда сходить и что посмотреть

184 года назад не стало Александра Пушкина. Великого русского поэта сегодня вспоминают по всей России, в том числе в Петербурге, где он и скончался после смертельной дуэли.

В день памяти Александра Пушкина в Петербурге пройдут более 40 мероприятий, подготовленных учреждениями культуры. Театр «Санкт-Петербургъ» покажет оперу «Евгений Онегин», «Петербург-концерт» — музыкальный спектакль «Пиковая дама», «Мастерская» — «Руслан и Людмила», а в стенах академической капеллы прозвучит вокально-поэтическая симфония «Пушкин».

В театре марионеток имени Е.С. Деммени развернулась уникальная экспозиция старинных кукол, созданных для спектаклей по мотивам произведений поэта. На тематические экскурсии также можно сходить в Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Дом-музей Ф.И. Шаляпина или Музей театрального и музыкального искусства.

10 февраля Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина приглашает на пешеходную экскурсию «Последний день А.С. Пушкина». Она начнется во дворе на набережной Мойки, 12 и расскажет о событиях дней января 1837 года, дуэли и смерти писателя. Посетить в этот день нельзя будет разве что Мемориальный Музей-Лицей — он закрыт по 12 февраля.

Напомним, что Александр Пушкин скончался от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Жоржем Дантесом. Поэту было 37 лет.

«Состоявший в ведомстве Министерства иностранных дел титулярный советник в звании камер-юнкера Александр Пушкин сего числа после кратковременной болезни умер, о чем долгом моим поставляю донести сему Департаменту», — вот так по-канцелярски сухо о смерти поэта в Департамент хозяйственных и счетных дел сообщил некий чиновник.

А вот так о трагедии высказался уже тот, кто понимал, что Пушкин значит для России — А.Н. Карамзин: «Милый, светлый Пушкин, тебя нет!.. Я плачу с Россией, плачу с друзьями его, плачу с несчастными жертвами (виноватыми или нет) ужасного происшествия. Поздравьте от меня петербургское общество, оно сработало славное дело: пошлыми сплетнями, низкою завистью к гению и к красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке; поздравьте его, оно того стоит. Бедная Россия! Одна звезда за другою гаснет на твоем пустынном небе…».

Место последней дуэли Пушкина расположено на бывшей окраине Петербурга, у Чёрной речки. Поединок с Дантесом состоялся вблизи так называемой Комендантской дачи. Есть мнение, что секунданты выбрали эту точку в том числе потому, что маршрут к ней проходил через людный Каменный остров — до последнего сохранялась надежда на обстоятельства или встречи с людьми, которые бы помешали этой схватке.

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