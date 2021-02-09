В Петербурге установили региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ

Тарифы подорожают с 1 июля 2021 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг». Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Тарифы подорожают с 1 июля 2021 года, о чем глава города уже неоднократно рассказывал. В среднем цены вырастут на 3,5%. Отопление и горячее водоснабжение станет дороже на 3,4%, а холодная вода и водоотведение – на 1,8%. Средний темп роста тарифов на электроэнергию составит 4%, по газоснабжению — 3,2%.

Беглов отметил, что власти сдерживали рост тарифов на протяжении полутора лет. Он рассчитывает, что городу удастся договориться с поставщиками услуг, чтобы совместно сдерживать рост цен на услуги ЖКХ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили о возвращении штрафов за неуплату услуг ЖКХ.