В Петербурге планируется ряд ограничений дорожного движения

Автомобилистов просят заранее составлять маршруты, учитывая обстоятельства.

В Санкт-Петербурге введут ряд ограничений дорожного движения с 11 и 12 февраля. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать на проспекте Энгельса от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. Там будут ремонтировать трамвайные пути с 11 февраля по 15 июня.

Также ограничения движения ожидаются с 12 февраля по 31 мая на улице Профессора Попова, на Каменноостровском проспекте и на набережной реки Карповки. Они связаны с размещением пешеходной галереи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограничат движение на Шкапина из-за прокладки газопровода. Работы будут выполняться с 5 по 12 февраля.