В Петербурге планируется ряд ограничений дорожного движения

В Петербурге планируется ряд ограничений дорожного движения
Ограничения введут до мая 2021 года. Фото: pixabay

Автомобилистов просят заранее составлять маршруты, учитывая обстоятельства.

В Санкт-Петербурге введут ряд ограничений дорожного движения с 11 и 12 февраля. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения будут действовать на проспекте Энгельса от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. Там будут ремонтировать трамвайные пути с 11 февраля по 15 июня.

Также ограничения движения ожидаются с 12 февраля по 31 мая на улице Профессора Попова, на Каменноостровском проспекте и на набережной реки Карповки. Они связаны с размещением пешеходной галереи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограничат движение на Шкапина из-за прокладки газопровода. Работы будут выполняться с 5 по 12 февраля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гати дорожное движение новости СПб ограничения


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Родителям более 30 подростков в Петербурге придется оплатить штрафы за ...
В 2021 году в Петербурге откроются 25 детских садов и 11 школ
В Петербурге появятся еще 28 пунктов вакцинации от коронавируса
Исаакиевский собор вместе с колоннадой закрыли для посетителей 9 февраля
Эксперты не наблюдают эпидемию гриппа в Петербурге
В Петербурге планируется ряд ограничений дорожного движения
В Ленобласти мужчину, подозреваемого в одном преступлении, обвинили еще в одном
В Петербурге от снега очистили 2,6 тысячи крыш