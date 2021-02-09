В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушения на митингах

Во вторник, 9 февраля, депутаты Государственной Думы РФ одобрили в основном чтении законопроект, повышающий штрафы за неповиновение сотрудникам силовых структур, в том числе на митингах и протестных акциях.

Согласно документу, повторное неподчинение требованиям сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, Минобороны или ФСИН грозит штрафом от 10 до 20 тысяч рублей или административным арестом на 30 дней. С должностных и юридических лиц взыщут больше — от 40 до 200 тысяч рублей.

Законопроект также предусматривает введения нового вида наказания — обязательных работ сроком до 120 часов. Напомним, что на данный момент для граждан штрафы за подобное нарушение составляют 5 тысяч рублей, для должностных и юрлиц — от 20 до 100 тысяч.

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