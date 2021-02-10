В Британии намереваются сажать в тюрьму нарушителей антиковидных мер

Людям, которые попытаются скрыть посещение стран из черного списка в недавнее время, в Британии может грозит до 10 лет заключения.

Об этом во вторник, 9 февраля, заявил глава местного министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок. Напомним, что в черный список Британии входят 33 страны в Южной Америке, Южной Африке и Португалии, граница с которыми закрыта. Вернуться оттуда смогут только британские подданые и обладатели видов на жительство, однако они обязаны отбывать 10-дневный карантин в специальных отелях. Причем изоляция будет стоить британцам 1 750 фунтов стерлингов: в эту сумму входит трансфер до гостиницы, проживание и обязательные ПЦР-тесты.

На данный момент мера наказании не оформлена законодательно, но это произойдет в ближайшее время, заверяет Хэнкок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме РФ одобрили законопроект повышения штрафов за неповиновение требованиям силовиков.