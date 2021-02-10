В Петербурге скончался от COVID-19 основатель клиник «Скандинавия» Глеб Михайлик

Михайлик был госпитализирован в Боткинскую больницу. Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»

Михайлик был госпитализирован в Боткинскую больницу. Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»

Во вторник, 9 февраля, в Северной столице скончался предприниматель и основатель клиники репродукции «АВА-ПЕТЕР» и сети больниц «Скандинавия» Глеб Михайлик.

Бизнесмену было 60 лет, а причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Трагическую новость сообщил генеральный директор частной скорой помощи Coris Лев Авербах на своей странице в социальной сети Facebook. «Соболезнования близким», — заключил он.

Помочь предпринимателю пытались специалисты Боткинской инфекционной больницы, куда Михайлик был госпитализирован незадолго до смерти. К сожалению, спасти его жизнь медикам не удалось. Подробности о дате и месте прощания с бизнесменом не сообщаются.

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