В Германии будут судить изобретателя-одиночку за создание вакцины от COVID-19

Он утверждает, что ни у кого не было побочных эффектов и в результате у всех появились антитела. Фото: pixabay

Он утверждает, что ни у кого не было побочных эффектов и в результате у всех появились антитела. Фото: pixabay

Немецкий врач и бизнесмен Винфрид Штоккер отправится под суд из-за одиночным экспериментов по созданию вакцины от коронавируса.

Как сообщает телеканал MDR, 74-летний владелец лаборатории создал препарат прошлой весной и приступил к клиническим испытаниям на себе и знакомых, не получив на это необходимое разрешение. По словам бизнесмена, он четыре раза поставил себе вакцину в мышце бедра. После этого он испытал препарат на своей жен, детях и еще 65 добровольцах. Он утверждает, что ни у кого не было побочных эффектов и в результате у всех появились антитела.

Предприниматель опубликовал рецепт вакцины в своем блоге. Штоккер заверяет, что эффективность препарата якобы составляет 95%.

Осенью он обратился с результатами в Институт имени Пауля Эрлиха, чтобы получить разрешение на расширение испытаний, но там обратились в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело по нарушению закона о лекарствах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор зарегистрировал быстрый тест на коронавирус.