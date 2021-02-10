В Британии найдены две новые мутации коронавируса

Специалисты Великобритании исследуют две новые мутации коронавирусной инфекции, одна из которых была обнаружена в Бристоле и названа «вызывающей беспокойство».

Как сообщает Sky News, ученые предполагают, что недавно обнаруженный тип коронавируса, который назвали Е484К, еще заразнее и умеет «сопротивляться» действию вакцин. Однако эксперты еще не до конца изучили новые штаммы.

Вторая мутация была обнаружена в Ливерпуле, ее отнесли к группе «изучаемых вариантов». В настоящее время на территории Соединенного Королевства циркулируют четыре штамма коронавируса, которые ученые относят к «вызывающим беспокойство».

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