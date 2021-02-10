Тесты на коронавирус сдали еще почти 21 тысяча жителей Петербурга

В Петербурге продолжают проводить обследования на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки тесты на коронавирус сдали 20 875 местных жителей.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. По утренней статистике оперативного штаба по борьбе с ковидом, за сутки горожане 5199 раз позвонили в службу 122, чтобы задать вопрос, связанный с коронавирусной инфекцией.

С октября в городе работают волонтеры, которые помогают самоизолирующимся горожанам. За это время аккредитацию получили 1099 жителей города на Неве. Они выполнили 5056 заявок, которые нуждающиеся петербуржцы оставляют по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с октября у пожилых, одиноких людей и многодетных семей есть возможность получить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы доставили 167 175 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что психолог назвал способы борьбы с «коронавирусной тревогой».