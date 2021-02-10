Зима за окном: петербуржцы вновь схватились за фотоаппараты

«Эта зима просто создана для фотографий», — восклицают петербуржцы, которые в среду, 10 февраля, вновь вооружились смартфонами и фотоаппаратами, чтобы запечатлеть снежный Петербург.

В социальных сетях снова появились фотографии зимнего Петербурга. Кажется, теперь их даже больше, чем было накануне, 9 февраля. В объективы горожан попали снежные шапки на деревьях, «колючие» ветви, ледяные узоры на окнах и умопомрачительные пейзажи.

Зимний Петербург. Фото: скриншоты постов в Instagram

Сейчас в Петербурге -14 градусов. Местных жителей радует солнышко. Утром было гораздо холоднее — до -22 градусов. Еще одно необычное явление, которое удалось заснять петербуржцам, — густой туман, опустившийся в районе 8 часов на ЗСД и центр города.