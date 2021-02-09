Снежный Петербург: пользователи соцсетей публикуют фото сказочно красивого города

Социальные сети пестрят фотографиями нашего города. Во вторник, 9 февраля, Северная столица стала похожа на сказочные декорации.

Петербуржцы не устают нахваливать нынешнюю зиму — снежную и морозную. И, конечно, стараются запечатлеть отнюдь не частую в наших местах картину.

На снимках, которые появились, например, в Instagram, — «пушистые» от снега деревья, сказочные и загадочные центральные улицы, дети и животные и многое другое. Кто-то сфотографировал пейзаж за окном, кто-то — просто моменты повседневной жизни.

Снежный Петербург. Скриншоты постов в Instagram

Свои фотографии есть и у читателей Gazeta.SPb.

Не удержались и мы. Тоже сделали несколько снимков.

Сейчас в Петербурге -14 градусов. Синоптики говорят, что столбик термометра на этой неделе ночью может опуститься до -22. Кстати морозная погода, кажется, стала поводом для того, чтобы выйти на лёд, которым покрылись реки и каналы нашего города. Делать этого не стоит. 8 февраля на канале Грибоедова спасателям пришлось вытаскивать из ледяной воды двоих человек.