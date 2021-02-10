Вакциной «Спутник V» привились около 2,2 млн россиян

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививку уже получили около 2,2 млн жителей страны.

Об этом в среду, 10 февраля, заявил замдиректора по научной работе Центра Гамалеи Денис Логунов, передает «Интерфакс». По словам специалиста, на данный момент полный цикл вакцинации прошли 1,7 млн россиян, – они получили обе дозы препарата «Спутник V».

Кроме этого, Денис Логунов добавил, что такой темп позволит завершить основную вакцинацию населению до середины лета. Таким образом, вакцину от инфекции получат 70% жителей страны, что позволит выработать коллективный иммунитет.

Однако, такой прогноз может не сбыться, и тогда вакцинацию получится завершить только к осени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор зарегистрировал быстрый тест на коронавирус. Он будет справляться с задачей в четыре раза быстрее, чем ПЦР-тест.