Путин оценил работу российских судов в пандемию

Путин оценил работу российских судов в пандемию
Владимир Путин на совещании судей похвалил российскую судебную систему. Фото: скриншот трансляции

Российские суды в новых условиях продемонстрировали один из лучших показателей среди стран Совета Европы. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

По словам президента, такого результата удалось достичь благодаря тому, что доверие граждан и бизнеса к отечественному правосудию повысилось. Он подчеркнул, что система смогла быстро адаптироваться, работала с максимальной отдачей, защищая права граждан и бизнеса.

Как сообщил ТАСС, Путин указал, что в некоторых странах 50 процентов дел было отложено на поздние сроки. Российским судам удалось работать без перебоев.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от коронавируса.

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