Переболевший COVID Пригожин заново учится ходить

Переболевший COVID Пригожин заново учится ходить
Пригожин смог выжить после заражения коронавирусом. Фото: скриншот Instagram

Продюсер Иосиф Пригожин идет на поправку после лечения коронавируса. Сейчас 51-летний мужчина учится заново ходить.

Во время рабочей поездки в Дубай продюсер подхватил новую болезнь, которая протекала очень тяжело. Вскоре Пригожин начал задыхаться, из-за чего врачи подключали его к кислороду. Болезнь развивалась «по самому плохому сценарию», но благодаря врачам продюсер выжил.

Пригожин рассказал в своем аккаунте в Instagram, что в среду впервые отправился на прогулку.

«Будем учиться дышать и ходить одновременно», — написал он под фото.

Коллеги и подписчики Иосифа желают ему скорейшего восстановления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иосиф Пригожин жаловался на финансовые проблемы в связи с пандемией коронавируса.

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