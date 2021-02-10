Переболевший COVID Пригожин заново учится ходить

Продюсер Иосиф Пригожин идет на поправку после лечения коронавируса. Сейчас 51-летний мужчина учится заново ходить.

Во время рабочей поездки в Дубай продюсер подхватил новую болезнь, которая протекала очень тяжело. Вскоре Пригожин начал задыхаться, из-за чего врачи подключали его к кислороду. Болезнь развивалась «по самому плохому сценарию», но благодаря врачам продюсер выжил.

Пригожин рассказал в своем аккаунте в Instagram, что в среду впервые отправился на прогулку.

«Будем учиться дышать и ходить одновременно», — написал он под фото.

Коллеги и подписчики Иосифа желают ему скорейшего восстановления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Иосиф Пригожин жаловался на финансовые проблемы в связи с пандемией коронавируса.