В четверг Пулково работает без отмен и задержек

Сегодня из петербургского аэропорта вылетят все запланированные рейсы. В Пулково обошлось без задержки рейсов.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала на 4:30, все рейсы будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Однако позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщили на официальном сайте воздушной гавани, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Российская авиакомпания Nordwind объявила об открытии прямых рейсов из Владивостока в Петербург. Первый самолет полетит в Северную столицу 1 июня.