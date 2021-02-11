В Госдуме прокомментировали предупреждение Германии о «Северном потоке — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который предупредил о последствиях отказа от строительства «Северного потока — 2».

Он согласился с мнением главы МИД ФРГ, отметив при этом, что газопровод — «большое благо для Европы», сообщает RT.

Также Ананских отметил, что строительство газопровода положительно сказывается на европейском бизнес-секторе.

«Министр иностранных дел Германии думает о своём народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств», — сказал депутат.

Ранее Хайко Маас заявил, что политики, которые призывают к принципиальному отказу от «Северного потока — 2», должны осознавать «геостратегические последствия» такого решения.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта оценивалась в 9,5 млрд евро. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.