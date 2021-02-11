ВОЗ допускает появление коронавируса до официального объявления о вспышке

Эксперты Всемирной организации здравоохранения не исключают, что COVID-19 начал циркулировать в Китае до официального объявления о вспышке.
Согласно исследованию, около 90 человек в центральном Китае попали в больницу с симптомами коронавируса за два месяца до обнаружения патогена в городе Ухань, пишет Wall Street Journal.
При этом китайские власти заявили, что провели тесты на антитела приблизительно у двух третей этих пациентов и не обнаружили признаков заражения.
Эксперты считают, что необходимы дальнейшие исследования.
По последним данным, в мире зарегистрировано 107 316 506 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 59 994 986 пациентов, число смертельных исходов достигло 2 353 620.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неочевидным признаком коронавирусной инфекции может быть длительная икота. Об этом свидетельствуют некоторые случаи заболевания. Согласно информации об описанных случаях COVID-19, у всех инфицированных пациентов была икота.