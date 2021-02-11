В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 25 124 человека

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 25 124 человека
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

Жители Петербурга продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 25 124 человека.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за указанный период было обработано 5436 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1336 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1127 человек. Добровольцы выполнили 5099 заявок.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость COVID в Петербурге возросла на 87 %.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус тесты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Злоумышленник с ножницами напал на магазин на Ленсовета
Оперативники нашли еще 355 гр психотропов у арестованного наркодилера
Молодожены Петербурга снова смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 25 124 человека
ДТП на проспекте Славы спровоцировало пробку
В Петербурге открыли дело против мужчины, изнасиловавшего свою дочь
Гражданин Узбекистана во Всеволожском районе угрожал «взорвать всю Россию»
На набережной Фонтанки ученик 8 класса отравился лекарствами