В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 25 124 человека

Жители Петербурга продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 25 124 человека.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за указанный период было обработано 5436 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1336 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1127 человек. Добровольцы выполнили 5099 заявок.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость COVID в Петербурге возросла на 87 %.