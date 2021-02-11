Петербурженку дважды похоронили из-за ошибки в документах

Одну из женщин, умершую от коронавируса, похоронили под именем Фаня, а ее родственникам сообщили о смерти. Фото: pixabay

Одну из женщин, умершую от коронавируса, похоронили под именем Фаня, а ее родственникам сообщили о смерти. Фото: pixabay

В одной из больниц Петербурга медики перепутали документы двух пожилых пациенток, одна из которых скончалась, а вторая выжила, но умершую похоронили под именем выжившей.

Одну из женщин, умершую от коронавируса, похоронили под именем Фаня, а ее родственникам сообщили о смерти. Вскоре после этого в стационаре началась выписка пациентов с перенесенным коронавирусом. Другая пенсионерка ждала своих родственников, чтобы они ее забрали, но по приезде выяснилось, что они не знакомы.

Позже стало известно, что эта бабушка и есть та самая Фаня, а неделей ранее под ее именем похоронили другую петербурженку.

«Немец меня на тот свет не отправил, а вы меня уже отправляете», — пошутила Фаня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев после перенесенного COVID-19 отправляют в санатории.