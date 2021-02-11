Количество транспондеров у пользователей ЗСД превысило отметку в 800 тысяч

На ЗСД зафиксировали новое «круглое» число транспондеров, выпущенных в оборот за все время работы магистрали. На сегодняшний день водители приобрели 800 тысяч бортовых устройств.

Доля электронных оплат проезда по ЗСД продолжает расти, в том числе после введения упрощенной процедуры покупки транспондеров: теперь их можно купить прямо на пункте оплаты скоростного диаметра.

В прошлом году трафик гостевых транспондеров вырос более чем в два раза, а трафик устройств ЗСД на других платных трассах — в 1,8 раза.

Отмечается, что пользователи транспондеров могут проверить баланс и пополнить его с помощью мобильного приложения «Ваш ЗСД 2.0». Кроме того, обладатели транспондеров электронной регистрации проезда могут проезжать через пункты оплаты по выделенным полосам без остановки при совершении транзакции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2020 году ЗСД воспользовались более 90,7 млн раз.