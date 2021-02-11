Россельхознадзор уничтожил более тонны польских груш в Петербурге

Россельхознадзор уничтожил более тонны польских груш в Петербурге
Партию груш уничтожили механическим способом. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Инспекторы Россельхознадзора провели рейд на территории Петербурга, в ходе которого выявили крупную партию польских груш.

Как сообщили в пресс-службе управления ведомства по Петербургу, Ленобласти и Псковской области, незаконную продукцию нашли на одном из складов города. Там хранились более одной тонны груш, на упаковках которых были сорваны маркировочные этикетки. На оставшейся части маркировки значилось, что фрукты были из Польши, а страной-импортером выступила Белоруссия.

Польскую маркировку также нашли на деревянных паллетах.

Документы, устанавливающие происхождение и подтверждающие безопасность и качество груш, не нашли. В результате продукцию изъяли из оборота и уничтожили в Ленобласти механическим способом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор отправил 25 тонн риса с насекомыми обратно во Вьетнам.

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