В Ленобласти за сутки еще 204 человека подхватили коронавирус

В Ленобласти за сутки еще 204 человека подхватили коронавирус
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. . Фото: pixabay

В Ленобласти за сутки выявлено 204 новых случая COVID-19, девять человек скончались от коронавируса. Об этом сообщается сообщили в региональном оперативном штабе 11 февраля.

Больше всего зараженных зафиксировано в крупных городах региона — Гатчина (16), Кириши (15), Тихвин (14), Тосно (13), Выборг (12), Всеволожск (10). За сутки выздоровели 201 человека.

Число зараженных в Ленобласти достигло 33 008 человек.

В Северной столице за сутки выявлено 1127 случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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