Gazeta.SPb рассказывает о популярных курортах, пока закрытых для туристов и уже открытых

Gazeta.SPb рассказывает, где сейчас можно отдохнуть и что для этого требуется, а куда торопиться пока не стоит.

Греция

С Грецией Россия возобновила авиасообщение с 8 февраля. Рейсы по маршруту «Москва — Афины» разрешены два раза в неделю. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), для въезда гражданам РФ, кроме детей в возрасте до 10 лет, понадобится сертификат на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на Covid-19 — он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Кроме того, пассажирам, кроме «транзитников», необходимо не позднее чем за день до прибытия заполнить специальную форму PLF (passenger locator form), указав там место, где в течение семи дней придется соблюдать изоляцию.

Сингапур

На данный момент в Сингапур могут въехать лишь отдельные категории россиян. Эта история, говорит директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, не про туризм. Рейсы по маршруту «Москва — Сингапур» могут выполняться три раза в неделю. Возможен транзит, но для этого на руках должна быть медицинская справка на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на Covid-19.

Таиланд

Власти Таиланда отвергли идею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) использовать так называемые «вакцинные паспорта» для восстановления международных путешествий. Они считают, что эффективность прививки от коронавируса в борьбе с распространением инфекции не доказана. Поэтому надежды на то, что в ближайшее время свободно приезжать в королевство смогут хотя бы привитые отдыхающие, не оправдались.

Турция

В Турции сейчас действует комендантский час — он длится с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, а также с пятницы до понедельника. Помимо этого везде нужно соблюдать «масочный режим», за игнорирование которого предусмотрен штраф в 9 тысяч рублей в переводе на наши деньги, а также дистанцию от 1,5 до 2 метров. Рестораны, кафе, ночные клубы и прочие увеселительные заведения закрыты, а общепит работает только навынос. Также, по данным АТОР, с 1 мая на 20-35% вырастет стоимость посещения многих популярных объектов: музеев, мест археологических раскопок и т.д.

Добавим, что условием посещения Турции также является отрицательный тест на Covid-19. Если у прибывшего россиянина обнаружится температура выше 38 градусов, он должен будет пройти еще один тест на месте.

Кипр

Оформить туристические визы на Кипр россияне смогут с 1 марта, причем онлайн. Карантина не будет. Но страны (а их 56), из которых приедут туристы, разделят на три категории: «красную» — понадобится ПЦР-тест на коронавирус (не ранее чем за 72 часа до поездки) и еще один после прибытия; «оранжевую» — только тест для въезда; «зеленую» — тесты не нужны. К какой категории относится Россия, не уточняется. Тесты туристам придется делать за свой счет. Но выборочное тестирование пассажиров бесплатное. При выявлении коронавируса человека отправят на лечение, а расходы на проживание, еду и лекарства возьмет на себя правительство.

Египет

Ограничения на въезд были сняты еще 2 сентября 2020 года. Однако сложность поездок заключается в том, что на прием рейсов из России работает только один аэропорт — каирский. Как и в предыдущих случаях, требуется отрицательный тест на коронавирус, при этом детей до шести лет это требование не касается.

Вьетнам

Во Вьетнаме туристов пока, к сожалению, не ждут. Но, вероятно, готовятся к встрече с ними. Регулярные рейсы с Россией возобновились с 17 января. На тот момент два раза в неделю была разрешена перевозка по маршруту «Москва — Ханой».

Из-за очередных вспышек Covid-19 в мире и появления новых штаммов коронавируса Вьетнам в начале января 2021 года приостановил все международные коммерческие рейсы. Исключения сделали лишь для репатриационных полетов и специальных, одобренных Минздравом, МИД, Минобороны и министерством транспорта страны. Все прибывающие из-за рубежа обязаны были пройти 14-дневную самоизоляцию.

Пауза продлится до окончания праздников, связанных со встречей нового года Тет (10-16 февраля). Но и после этого возможность возобновления международного авиасообщения лишь будет изучена.